Nattanzinho se manifesta sobre rumores de affair com Rafa Kalimann

05/12/2024 - 21:26

Boatos de um suposto affair entre o cantor Nattan e Rafa Kalimann ganharam a internet após o término do relacionamento da ex-BBB com Allan Souza Lima. Internautas resgataram a declaração do cantor de que namoraria a beldade, após ser questionado sobre seu modelo de beleza.

Em entrevista exclusiva para o colunista Lucas Pasin, do portal Splas, publicado na última quarta-feira, 4, Nattanzinho negou qualquer envolvimento com Kalimann.

“É uma mulher que eu sempre admirei. Já disse em um podcast que namoraria ela, alguns anos atrás”, relembrou Nattan.

“Ela é incrível, inteligente, linda e simpática. Parem de ficar botando pilha em mim, que aí pode acontecer. Não tem nada, mas pode acontecer”, garantiu ele, que demonstrou não perder as esperanças.

Rafa Kalimann e Allan Souza Lima terminaram recentemente, após um ano de relacionamento. A ex-BBB não anunciou o término, mas ela excluiu de suas redes sociais registros ao lado dele.

Logo os rumores de affair com Nattanzinho surgiram na web. A atriz teria, inclusive, levado o cantor para um encontro religioso que frequenta.

No mês passado, Nattan anunciou que chegou ao fim seu namoro com a influenciadora e veterinária Layla Samylle.