Nattan se declara para Rafa Kalimann com brincadeira em voo: ‘Uma salva de palmas’

O cantor Nattan, 31, chamou a atenção dos internautas ao se declarar, com humor, para a namorada, Rafa Kalimann. O artista publicou um vídeo no Instagram em que aparece chamando a atenção dos passageiros em um voo que estava apenas para elogiar a parceira.

O dono do hit “Amor na Praia” ainda aproveitou a oportunidade para fazer uma pequena brincadeira. “Pessoal, queria pedir um minuto da atenção de vocês. Aproveitando que estou no aeroporto, queria pedir uma salva de palmas para a minha namorada, que é um avião”.

Ao lado do companheiro, Rafa aparece se encolhendo de vergonha de toda a situação, e foi até o perfil do amado para comentar: “Tô tentando passar pela janela até agora”. O casal assumiu o romance no último dia 17.

Toda a brincadeira foi levada na esportiva pelos passageiros, que riram e entraram na onda dando uma salva de palmas para a ex-BBB.