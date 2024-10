Nattan lança parceria com joias de luxo em coleção inspirada nos anos 70

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2024 - 21:21 Para compartilhar:

Uma joia de forrozeiro. Nattan, o Nattanzinho, agora tem uma coleção de joias para chamar de sua. O artista assinou label de luxo em uma linha inspirada nos anos 70.

Conhecido por ser um dos maiores nomes da música brasileira na atualidade, o cantor se uniu a uma marca e colocou seu nome em uma coleção com spikes que remetem à ousadia e presença de palco de Nattan.

Elementos no estilo punk, movimento que surgiu como uma forma audaciosa de expressão, simbolizam rebeldia e autenticidade, sem perder o toque de personalidade.

“Sou apaixonado por moda e principalmente por acessórios. Acho que as joias fazem total diferença nos looks, elas fazem parte do meu dia a dia. Quem me segue sabe disso! Por isso, fiquei muito animado com o convite em assinar essa linha com eles”, comemora o artista.

“As peças ficaram lindas e refletem meu estilo autêntico com correntes, mosquetões, spikes e misturas do clássico com o moderno, que eu amo. Tem muito a minha essência e com certeza vai agradar a todos os gostos. Tem pulseira, corrente, pingente, brincos e anéis bem diferenciados, do jeito que eu gosto e uso! A galera vai curtir e se identificar muito!”, afirma Nattan.

Com apenas 25 anos, nascido em Sobral e criado em Tianguá, no interior do Ceará, Nattan ou “Nattanzinho” é a grande aposta do Forró e da música nacional. O jovem cantor já ultrapassa os + 9,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e só no Instagram, conta com 9,4 milhões de seguidores e + 2 milhões de inscritos no Youtube.

Suas principais faixas são “Tem Cabaré Essa Noite”, com + 74 milhões de players no Spotify, “Comunicação Falhou”(feat. Mari Fernandez), com +176 milhões de players no Spotify, Morena, com + 88 milhões de players no Spotify. O hit “Love Gostosinho”, parceria de Nattan com Felipe Amorim, foi um dos maiores sucessos de 2023, aparecendo no Top 5 músicas mais ouvidas em 13 estados brasileiros, com mais de 175 milhões de reproduções no Spotify.

Em 2023, ele lançou sua label “Desmanttelo do Nattan”, uma festa que está viajando o país e tem como slogan “Esqueça o juízo em casa, que Desmanttelo só presta grande”, com mais de 5h de show e convidados especiais a cada edição.

Em setembro, Nattan surpreendeu os seus fãs com o EP “Pra Quebrar a Cara”, explorando um caminho romântico e diversificado. O projeto apresenta músicas inéditas e regravações especiais, incorporando elementos do pagode, sertanejo e pop. Destaque para “A Gente Se Entrega”, com clipe especial, onde o cantor exibe sua intimidade e carisma diante das câmeras.

Todos esses projetos e lançamentos renderam a Nattan feitos históricos nas plataformas de áudio em 2023. O nome do cantor apareceu no Top 5 de artistas mais ouvidos de 8 estados brasileiros no balanço anual do Spotify e foi o mais adicionado à playlists de forró. Em 2024, o artista conquistou o topo do Spotify Brasil com o single “Amor na Praia”, que já acumula mais de 68 milhões de streams na plataforma.

