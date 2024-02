Nattan encanta fãs ao mostrar força da voz após enfrentar problema nas cordas vocais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/02/2024 - 10:57 Para compartilhar:

O cantor Nattan, 25 anos, voltou a empolgar os fãs ao compartilhar um vídeo nas redes sociais, na última sexta-feira, 9, em que ele aparece cantando, após precisar dar uma pausa para tratar problemas nas cordas vocais.

No novo registro, o artista soltou a voz com a canção “Não me esqueceu, né?” e demonstrou que a recuperação está sendo satisfatória.

“Testando… Na graça de Deus, já já tô voltando pra vocês”, escreveu Nattanzinho na legenda da publicação no Feed do Instagram, em sua legenda, deixando seus seguidores ansiosos pelo seu retorno aos palcos.

“É porque teu show é ligado nos 220V”, comemorou um fã. “Bom te ver assim meu irmão. Volta logo”, vibrou outro seguidor. “A volta vai ser ainda mais impactante que o estouro do começo, você é incrível, admiro muito sua força”, elogiou um terceiro usuário da plataforma.

Em janeiro último, o cantor de forró havia anunciado uma pausa na carreira para tratar as cordas vocais após ter sido diagnosticado com Helicobacter pylori, ou apenas H. pylori, bactéria conhecida por se fixar na mucosa gástrica e causar doenças como a gastrite.

