Nattan comemora ao saber que seus cachorros ‘sequestrados’ por Henrique estão destruindo a casa do sertanejo

Da Redação 21/05/2024 - 17:23

Os sertanejos Henrique e Juliano pregaram uma peça daquelas no amigo Nattan ao final de uma visita que eles fizeram ao amigo, no Ceará. Após beber na casa do cantor, eles levaram os cachorros embora sem o conhecimento do tutor.

A brincadeira aconteceu na última quarta-feira, 20, quando a dupla colocou os cães em um jatinho e viajou com eles para o Tocantins.

Agora, os animais estão na casa de Henrique e já promoveram alguns estragos por lá.

O resultado da “travessura” não foi exatamente como o sertanejo imaginou. Em vídeos e fotos, Nattan pôde constatar que seus cães se encarregaram de fazer Henrique se arrepender da brincadeira que fez.

“Estou com uma sensação tão boa, já recebi foto e vídeo do cachorro comendo a casa do menino inteira, porta de estúdio, sofá. É isso, meus garotos, vamos lá, façam o que vocês foram fazer”, comemorou Nattan, em vídeo publicado nas redes sociais.

Aos risos, o cantor mostrou o imagens do “prejuízo” que os cães causaram.

Dobby e Kali, os cachorros de Nattan, estão na fazenda de Henrique, no Tocantins. O cantor cearense já adiantou que irá até a propriedade na próxima quinta-feira, 23, para comemorar o aniversário do amigo, e que pretende se vingar de alguma forma.

