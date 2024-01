Nattan anuncia pausa na carreira por problemas de saúde

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/01/2024 - 10:14 Para compartilhar:

O cantor de forró Nattan anunciou na segunda-feira, 1º, que vai fazer uma pausa na carreira. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a assessoria do artista informou que a decisão foi motivada por problemas de saúde.

De acordo com Nattanzinho, ele foi diagnosticado com Helicobacter pylori, ou apenas H. pylori, bactéria conhecida por se fixar na mucosa gástrica e causar doenças como a gastrite.

“Estou vivendo um momento de desafios com a minha voz”, disse Nathan. O anúncio ocorreu horas depois do cantor se apresentar no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Em um vídeo divulgado no Instagram, o artista detalhou o problema que vem passando. “Há uns três meses, fui diagnosticado com H. Pylori, comecei um tratamento muito intensivo com antibióticos bastante fortes. 14 dias de remédio, e esses remédios me deram muito refluxo”, explicou o cantor.

“Os remédios que eu estava tomando para refluxo, eu não consegui administrar durante esse tratamento com antibióticos da H. Pylori. Isso me causou bastante edema e inchaço nas cordas vocais. Isso é um dos elos dessa corrente, são várias causas. Aí eu acabei me prejudicando em vários momentos de shows que eu estava fazendo em cada estado”, revelou.

Segundo Nattan, ele chegava em suas apresentações com a voz perfeitamente bem e, após 20, 30 minutos de show, já não tinha mais como cantar. “A gente meio que se assustou, porque a gente não sabia o que estava causando isso”, comentou.

O artista deu exemplos de shows em que teve o problema e afirmou que estava triste pelos últimos shows cancelados. “É muito doloroso para um cantor que quer cantar no palco, se expressar, não conseguir cantar. Eu saí muito triste”, pontuou.

“Esse é o momento de parar, de me cuidar, de me juntar com as pessoas e médicos que estão me acompanhando para ver realmente o tratamento a fazer”, disse o artista.

