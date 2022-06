Nations League: Polônia abre 2 a 0, mas Holanda busca reação no segundo tempo e consegue empate Polacos são letais para abrir vantagem, mas Laranja Mecânica consegue igualdade na pressão. Equipe de Louis van Gaal lidera o Grupo 4 da Liga A com sete pontos

Sem vencedor no Estádio De Kuip. Neste sábado, Holanda e Polônia se enfrentaram pelo Grupo 4 da Liga A da Nations League e empataram em 2 a 2 na cidade de Roterdã. Os poloneses saíram na frente com Cash e Zielinski, mas os donos da casa empataram com Klaassen e Dumfries.





Mesmo fora de casa, a Polônia foi quem começou melhor. Zalewski virou jogo aos 18 minutos para Cash, que dominou com categoria e bateu forte no canto para abrir o marcador. No início da etapa final, Frankowski tocou para Zielinski, que só tocou para o gol vazio.

Precisando do resultado, a Holanda foi para o ataque e diminuiu aos aos cinco. Blind cruzou da esquerda e Klaassen chegou batendo de primeira para marcar. Três minutos depois, Depay recebeu na entrada da área e ajeitou para a direita para Dumfries empatar. Nos acréscimos, Depay teve a chance de virar, mas perdeu pênalti.

Com o empate, a Holanda perde os 100% de aproveitamento, mas segue na liderança do Grupo 4 da Liga A, agora com sete pontos. A Polônia, por sua vez, está na terceira colocação da chave, com quatro pontos conquistados.

Holanda e Polônia voltam a campo na próxima terça-feira, novamente pela Nations League. A Laranja Mecânica encara o País de Gales, em casa, enquanto os polacos têm compromisso com a Bélgica, também em casa.

