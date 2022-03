Nathan Silva nega favoritismo do Atlético-MG contra o Cruzeiro

O zagueiro Nathan Silva, do Atlético-MG, fará seu primeiro clássico contra o Cruzeiro, no domingo, 6 de março, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Mineiro, no Mineirão.

O defensor usou o argumento, clássico, de que o rival não deve ser tratado de forma inferior, conferindo o Galo como favorito do confronto. Ele falou também do seu jogo contra a Raposa em discurso, moderado, por ser cria da base alvinegra. Confira nos vídeos o que disse o jogador atleticano.

Nathan Silva se firmou no Galo na temporada 2021 após retornar do Atlético-GO-(Pedro Souza/Atlético-MG)

