Nathália Zannin, bailarina do Faustão, aproveita férias em Fernando de Noronha

De férias do Domingão do Faustão, Nathália Zannin e a amiga Jaque Ciocci decidiram visitar o arquipélago de Fernando de Noronha. “Sempre vou para o Nordeste. Lá me recarrego, me conecto com minhas raízes, sou filha de pais nordestinos, e valorizo também o turismo do meu país”, disse em entrevista à Quem.

A ilha tem chamado atenção de vários famosos durante a pandemia, que escolhem o local para se isolar. “Todo ano tenho esse período de férias do’ Domingão’. Amo praia e com minha rotina de gravação e campanhas, fica difícil aproveitar durante o ano”, continuou Nathália, que também revelou estar pela primeira vez em Fernando de Noronha.

Para viajar, a bailarina disse que seguiu todos os protocolos de segurança. “Antes de viajar, fiz o teste para saber se estava tudo certo. O mesmo cuidado que tenho em São Paulo, estou redobrando na viagem. Antes de vir para Noronha, fiz outro teste, só entra na ilha quem testa negativo. E, claro, não esquecer da máscara, álcool gel e sempre lavar as mãos.”

