Nathalia Valente: suposta conversa com Neymar e agressão física são expostas por ex Kaio Viana

A influenciadora Nathalia Valente foi a primeira eliminada do reality A Fazenda, da TV Record, e já sai no olho do furacão. Isso porque aqui do lado de fora está rolando uma treta entre Cristiane Valente, a mãe da (agora) ex-competidora, e um ex-namorado da filha, o youtuber e funkeiro Kaio Viana. Com direito a supostas traições, acusação de agressão e até envolvimento do nome de Neymar no imbróglio.

Tudo começou após a jovem se envolver com outro “peão”, como são chamados os participantes do reality. Já na primeira semana do programa, ela e o modelo Yuri Meirelles se beijaram debaixo do edredom, o que incomodou Kaio.

O rapaz foi às redes sociais expor a ex, que o teria procurado antes de entrar na Fazenda buscando o que parecia uma reconciliação. “A mina invade minha casa para pedir desculpa e fala ‘depois que eu sair de lá quero que a gente converse e se acerte’. Pediu para eu reservar um hotel para dormir comigo antes do confinamento, falou ‘te amo, não vou ficar com ninguém lá dentro’. Ainda bem que eu não acreditei”, publicou.

Choque de narrativas nas redes

Cristiane abriu uma live no TikTok usando o perfil de Nathalia e executou a gravação de uma suposta discussão do casal. Segundo ela, a filha tentava terminar a relação, o que Kaio não aceitou. “Sai de cima de mim. Sai de cima de mim, agora”, fala Nathalia. “Para com isso. Quando você parar com isso… Eu não vou sair. Quando você se acalmar eu saio”, responde o rapaz.

Na sequência, a gravação corta e parece tocar um novo áudio, em que a influenciadora grita, é possível ouvir a voz de Kaio, mas não o que ele diz, e barulho de coisas caindo. “Este último áudio é da hora que ele começou a se bater quando ela falou que ia terminar com ele”, diz Cristiane.

Na quinta, 28, após a eliminação da ex de A Fazenda, Kaio publicou uma sequência de stories no Instagram rebatendo a mãe de Nathalia e afirmando que a intenção era apenas tentar limpar a imagem da influenciadora para evitar o cancelamento que ela vinha sofrendo fora do reality.

Ele diz que a jovem era controladora e ciumenta e que viveu um relacionamento tóxico com ela. O funkeiro alega tomar “rivotril” para controlar a ansiedade provocada pelo namoro e que já pensou em suicídio.

Onde entra Neymar na história

Ele diz também que a ex chegou a trocar mensagens com Neymar e questiona o motivo. “Aconteceu uma coisa muito pesada no final do ano passado. Amigos meus vieram me falar o que estava acontecendo e aí eu fui ter a certeza absoluta sobre o Neymar ter mandado mensagem para ela. E ela perguntou para o Neymar até quando ele ficava no Brasil, porque ela estava viajando. Ele tinha mandado mensagem para ela e ela falou ‘tô viajando, mas até quando você fica no Brasil?’. Ué, por quê?”, indagou Kaio.

Relato de agressão

Em outra ocasião, ainda segundo Kaio, Nathalia ficou irritada com convites que um amigo do funkeiro teria enviado para mulheres usando o celular do ex após uma briga do casal. “Não, mano, vamos ficar de boa”, teria dito o funkeiro como forma de dissuadir a ideia do amigo. Mas deixou as mensagens no celular. “Quem não deve não teme”, diz.

“Mais uma vez a Nathalia pegou meu celular, achou que eu estava traindo ela, só que dessa vez ela me bateu. Não foi pouco. Esse braço meu aqui [ele mostra] até hoje não consigo ter todos os movimentos direito por tanto soco que tomei. Ela me bateu tanto que conseguiu quebrar o dedo mindinho dela. Não sei se quebrou, se luxou”, alega Kaio.

Ele então mostra uma foto da influenciadora, do final de 2022, com o braço enfaixado. “Foi porque ela tinha me espancado”, afirma. “Isso não são palavras ao vento. Tenho print, vídeo, foto, conversas, tenho tudo”. E finaliza dizendo que ainda deseja o bem para a ex.

Espaço aberto

Até o momento, nem Nathalia nem os perfis da influenciadora nas redes sociais – administrados pela equipe dela – se pronunciaram sobre as novas declarações de Kaio. O Estadão a procurou por meio de e-mail da assessoria e nas redes sociais, assim como Neymar, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto. O espaço está aberto para manifestação.

Eliminação





A jovem saiu do programa com alta rejeição do público de A Fazenda, com apenas 5,77% dos votos para ficar no reality rural. Ela disputava a ‘roça’ – como é chamada a berlinda no programa – com Lucas Souza e Rachel Sheherazade.

