Nathalia Dill sobre saída da Globo: ‘Muito feliz com os rumos da minha carreira’

Na tarde deste sábado (09), Nathalia Dill, de 35 anos, se manifestou na rede social sobre o fim do seu contrato com a TV Globo após 14 anos. Em um post no Instagram, a atriz agradeceu o tempo que esteve na emissora e o carinho que recebeu dos fãs por seus trabalhos.

“Há alguns meses que eu queria dividir com vocês, essas mais de quatro milhões de pessoas que me seguem e formam toda essa comunidade e rede de afeto e apoio, uma novidade bem importante. Refletindo bastante sobre os rumos da minha carreira, que começou no teatro e se expandiu para a televisão e para o cinema, concluí que agora é o momento ideal para explorar novos caminhos, experiências e projetos. O formato de contrato longo que eu mantinha com a TV Globo terminará no fim de 2021. A partir daí iniciaremos uma parceria sob outra dinâmica, por obra certa”, começou Dill.

“Tenho um carinho enorme por essa emissora que sempre me acolheu, ensinou, valorizou minha arte e com quem sempre tive uma troca transparente e respeitosa. Foram quase 15 anos de trabalho intenso e me sinto honrada por ter ajudado a contar tantas histórias e dar vida a tantas personagens incríveis”.

“As parcerias construídas ao longo dessa trajetória dentro dessa casa continuarão vivas e pulsantes. Tive a sorte de contracenar com lendas vivas, de aprender com todas as equipes e direções com quem trabalhei. Aproveito para agradecer aqui aos fãs do meu trabalho que sempre estiveram ao meu lado nessa jornada, apoiando e prestigiando minha carreira e meus projetos. E assim, sigo rumo à novos projetos muito animada e cheia de energia para o novo, para o porvir, para novos horizontes e descobertas”, finalizou a artista.

Veja a publicação de Nathalia Dill:

Instagram will load in the frontend.

Saiba mais