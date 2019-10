Nathalia Dill é retirada de voo e briga com companhia aérea: ‘uma simples viagem se tornou um transtorno’

Nathalia Dill não teve uma experiência muito boa em um voo da Gol nesta sexta-feira (11). Em um desabafo feito em suas redes sociais, a atriz se demonstrou decepcionada com o serviço prestado e relatou não ter conseguido viajar no voo que comprou.

“Quero que todos saibam o que está acontecendo! Eu e mais 6 passageiros fomos retirados do voo por sobrecarga. Mas como assim!? Pagamos as passagens e não podemos voar. Agora estamos aqui esperando uma solução que não chega nunca. E ao lado do nosso grupo tem um casal que teve o voo cancelado sem aviso! Meu Deus! Uma simples viagem virou um transtorno gigantesco! @voegoloficial esperamos um atendimento decente”, desabafou a atriz no Instagram.