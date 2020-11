Nathalia Dill compartilha chá de bebê da filha Eva ao lado do marido

Devido à pandemia, diversos eventos de celebração na maternidade não podem ser realizados para evitar aglomerações. Porém, Nathalia Dill não deixou de comemorar a gravidez dela e fez um chá de bebê para Eva.

A atriz resolveu comemorar a gestação de sete meses da primeira filha somente com o marido e pai da criança, Pedro Curvello, e compartilhou o evento neste domingo, 29, nas redes sociais.

“Montamos essa mesa pra não deixar de comemorar a chegada da nossa Eva. No nosso coração estávamos com todos os amigos e familiares que a gente ama”, escreveu Nathalia na legenda da publicação no Instagram.

Dill também mostrou detalhes do quartinho de Eva, em um post, na última sexta-feira, 27. “Esse foi o [berço] que escolhi pra Eva. Ele é berço e mini cama para acompanhar o crescimento do bebê com muita segurança e conforto”, contou ela, posando ao lado do móvel onde a filha vai dormir.

A atriz revelou o sexo do bebê em julho e, em uma live com a jornalista Mônica Salgado na época, afirmou que a descoberta foi diferente do que imaginava. “Eu tinha certeza que seria menino! Eu fiz um exame que vê cromossomos, possíveis síndromes. Eu soube bem cedo, antes de fazer ultrassom. Meu marido estava na torcida, ele queria menina. Ele e a família inteira dele queriam”, disse.

