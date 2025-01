Natanael começa bem no Atlético-MG e vira sombra para Saravia: ‘Vou entregar mais de 100%’

Poucos dias após ser contratado pelo Atlético-MG, o lateral-direito Natanael fez boa estreia no empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, em Orlando, nos Estados Unidos, no sábado, e mostrou seu cartão de visitas à torcida mineira. Com uma atuação melhor que a do titular Saravia, a quem substituiu no decorrer da partida, o jogador agora busca espaço na equipe titular.

“Tenho um bom ‘um para um’ defensivo, gosto de ganhar duelos no campo, algo fundamental na minha posição, já que irei enfrentar os melhores pontas do Brasil. Consigo fazer bem a transição do lado direito”, comentou o reforço de 23 anos aos canais oficiais do clube. “A torcida pode esperar que sou um cara que vai entregar mais de 100% dentro de campo.”

Formado no Coritiba, Natanael assinou contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2028. Ele foi contratado por indicação do técnico Cuca, a quem fez questão de agradecer. “Foi uma honra ter sido indicado pelo Cuca, estou muito realizado. Não pensei duas vezes quando meus agentes me falaram da possibilidade de vir para cá. Foi muito fácil decidir”, comentou.

No ano passado, Natanael participou de 48 jogos, anotou dois gols e fez seis assistências, sendo um dos nomes promissores da ex-equipe. Ele chega ao Atlético-MG para reforçar um setor carente, especialmente com a saída de Mariano, que não teve seu contrato renovado.

“A torcida pode esperar muita luta, muita raça e muita entrega. É um orgulho imenso vestir essa camisa, a do maior de Minas Gerais. É um dos dias mais felizes da minha vida. Vamos que vamos para conquistar nossos objetivos”, afirmou.

Nesta segunda-feira, Natanael ajudou a formação reserva do conjunto mineiro a derrotar o Orlando City por 2 a 0 em jogo-treino de 45 minutos realizado no CT da equipe norte-americana, com gols de Deyverson e Otávio. As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado, desta vez no estádio, pela FC Series.