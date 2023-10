Nataly Castro: influenciadora desaparecida foi encontrada por seguidora

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/10/2023 - 15:36 Para compartilhar:

A influenciadora Nataly Castro, da página viajesemlimites no Instagram, que estava desaparecida há mais de 24 horas, foi encontrada por uma seguidora, de acordo com um comunicado publicado pela sua equipe nesta segunda-feira, 30.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nataly Castro (@viajesemlimites)

+Craque Neto revela em programa ao vivo fazer uso de cannabis: ’10 gotinhas. Que delícia’; assista

Castro é jornalista e sua conta é seguida por mais de 114 mil pessoas. Ela viaja pelo mundo desde 2013 e, em sua página, afirma que quer ser a primeira mulher brasileira a viajar por todos os países do mundo.

No domingo, 29, seus assessores publicaram que Nataly tinha sido vista pela última vez quando estava rumo a Serra Leoa e que ficou por cerca de 48 horas sem contato com a família no Brasil. As informações também dão conta de que ela estava realizando a viagem via terrestre para economizar e que ficou sem internet.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias