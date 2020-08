Natália Pasternak será entrevistada em live da IstoÉ nesta terça, às 15h

A microbiologista da USP Natália Pasternak será entrevistada nesta terça-feira, dia 4, a partir das 15h, em mais uma live da IstoÉ.

Em conversa com o editor Vicente Vilardaga e a repórter Anna França, a microbiologista vai falar sobre como a ciência pode nos salvar da Covid-19.

Entre os nomes confirmados para as próximas entrevistas da série de lives estão o do secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, da deputada estadual Janaína Pascoal e do apresentador Luciano Huck.

Além da IstoÉ, os títulos Gente e Dinheiro, também da Editora Três, promovem lives com personalidades das áreas de entretenimento e economia, respectivamente.

As lives da ISTOÉ podem ser acompanhadas pelas redes sociais da revista no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.

Veja também