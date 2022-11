Natália Deodato revela que está de namorado novo: ‘Era para ser só uma ficada’

Cristiani Diasi Cristiani Dias - https://istoe.com.br/autor/cristiani-dias/ 09/11/2022 - 16:27 Compartilhe

A ex-BBB Natalia Deodato usou suas redes sociais nesta quarta-feira (9) para revelar que está namorando. O novo relacionamento é com o ex-jogador de futebol Breno Tótoli. “Era para ser só uma ficada, mas quando meu olhar cruzou o seu, muita coisa mudou. Eu demorei muito para tomar essa decisão por medo, medo de te envolver em toda bagunça de um pós-reality, medo da minha confusão e, confesso, que medo de me frustrar também, mas a vida é um risco e eu assumo todos os riscos! A meta é apenas ser feliz. Sim, gente, eu estou namorando e eu sou a mulher mais feliz do mundo!”, começou.

Ela continou a declaração:. “Me alegro tanto em ter você na minha vida, nos momentos que mais precisei segurou minha mão, quando pensava em desistir, estava sempre me apoiando e nos momentos de alegria, me fazia lembrar o quão abençoada sou. Me mima e me acalma, apoia e incentiva, chama de canto se necessário, mas sempre ao meu lado. Obrigada por ser paciente e compreensivo, obrigada por sempre se esforçar e dar o seu máximo para que tudo dê certo, obrigada por cuidar tão bem de mim”, continuou.

“Nossa jornada até aqui não foi fácil, tivemos altos e baixos como qualquer casal e usamos isso para nos fortalecer, superamos muitas coisas juntos e seguimos mostrando que a força do querer é maior que qualquer coisa. Te amo, bebê”, finalizou.

Confira:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Natália Deodato 🐆 (@natalia.deodato)

