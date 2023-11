Natal nos Vinhedos valoriza sabores italianos da Serra Gaúcha

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/11/2023 - 11:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 22 NOV (ANSA) – Quem visita a Serra Gaúcha sabe que é à mesa que estão alguns de seus principais atrativos.

Muito dessa fama está na conta da herança gastronômica deixada pelos imigrantes italianos, um dos povos que colonizaram a região a partir de 1875, e o contato com a apreciada culinária do lugar será um dos destaques do Natal nos Vinhedos, em Bento Gonçalves, a 120 quilômetros da capital Porto Alegre.

A segunda edição do projeto, que oferece apresentações artísticas temáticas e a possibilidade de apreciar o vinho e a cozinha da Serra, será realizada entre os dias 8 e 23 de dezembro, às sextas e aos sábados, tendo como pano de fundo os deslumbrantes parreirais do principal destino enoturístico brasileiro.

Como o nome sugere, a festa se dá entre videiras do Vale dos Vinhedos, cujos frutos nesta época estão amadurecendo para ser colhidos dali a poucos dias. Enquanto artistas de projeção nacional como Família Lima e Tholl se revezam no palco entre shows musicais e apresentações teatrais, o público pode degustar as iguarias da região, oferecidas por restaurantes e vinícolas que montam tendas no evento para comercializar seus produtos.

Muitos dos pratos apresentados, tanto da culinária típica como menus mais elaborados, são criados exclusivamente para o Natal nos Vinhedos, incluindo dois preparados pelo chef do restaurante do SPA do Vinho, Fabio Lima: o Xixo, novidade para o evento deste ano e que consiste em um espetinho de filé mignon e bacon, e o sanduíche italiano Cudighi, feito para a primeira edição e que caiu no gosto do público. “Fez tanto sucesso que incorporamos ao nosso menu do Gastrobar”, diz a gerente da área de Alimentos e Bebidas do hotel, Ketlyn Pilletti, sobre o lanche, que leva brioche, salsicha artesanal braseada, maionese especial e vinagrete.

Chef do restaurante Nature, Rafael Jacobi vai apresentar a tradição italiana da pasta nos seis dias do Natal nos Vinhedos.

As apostas são dois tipos de penne, um com ragu de cordeiro e farofa de cebola e outro caprese, com muçarela de búfala, tomate e pesto de manjericão. “Ambos harmonizam bem com tintos de corpo médio ou até espumantes mais complexos”, indica Jacobi.

Assim como as massas do Nature, a Itália também inspira outras receitas. O Ristorante Di Bartolomeu apostou em um dos pratos mais consumidos do mundo para incrementar o menu do evento: pizza napolitana. “É um ícone da Itália, e todo mundo aprecia”, diz o chef Douglas Bertamoni. Os sabores serão variados, assim como os rótulos para harmonização. “Pizzas e vinhos sempre combinam”, justifica.

Já o restaurante Giordani Gastronomia Cultural leva ao público um pouco das tradições da região em termos culinários.

Seu menu no evento oferece dois tipos de macarrão, um ao molho italiano e outro aos quatro queijos; dois tipos de carnes grelhadas (entrecot e picanha); e o típico galeto. “As massas e o galeto representam a cultura da imigração Italiana, enraizada na Serra Gaúcha, e os grelhados remetem às tradições gaúchas, que já estavam estabelecidas por aqui quando os primeiros imigrantes chegaram”, diz o sócio do restaurante, Marcos Giordani.

Para harmonizar, ele sugere dois rótulos com Denominação de Origem do Vale dos Vinhedos, primeira região do país a receber tal classificação para vinhos: “O galeto harmoniza muito bem com vinhos brancos, como o Chardonnay D.O.; já os grelhados, com vinhos tintos que tenham passagem por barricas, como o Merlot D.O”.

Essa valorização cultural é um importante movimento que estreita as já consolidadas ligações entre o Rio Grande do Sul e a Itália. “O Natal nos Vinhedos é uma iniciativa que combina elementos significativos da cultura ítalo-gaúcha e os apresenta de forma muito criativa e emocionante às pessoas, resultando em uma programação com atrativos artísticos e enogastronômicos, valorizando também a expressiva produção vinícola local, que muito agrega a uma região de reconhecido potencial e atrativos turísticos”, diz o Cônsul-Geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso. Mas as contribuições do evento vão além e impactam diretamente também o desenvolvimento socioeconômico da Serra Gaúcha. “Com a inclusão desse atrativo na programação da região, estamos fomentando o turismo de experiência, com notáveis ganhos para todo o trade, sobretudo o incentivo aos empreendedores locais, que ganham uma oportunidade extra de fazer negócios e divulgar seus produtos e serviços”, comenta Marijane Paese, presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, realizador do Natal nos Vinhedos, que também é promovido pela Prefeitura de Bento Gonçalves e pelo Grupo RBS.

(ANSA).

