Natal na Úmbria, centro da Itália, se destaca por recordes

PERUGIA, 27 NOV (ANSA) – A Úmbria, região central da Itália e famosa por suas cidades medievais e bosques, também se destaca na época natalina com decorações que surpreendem adultos e crianças.

Para começar, a cidade medieval de Gubbio detém o recorde de maior árvore de Natal do mundo. A atração, com 750 metros de altura e 450 de largura, é composta por uma estrela formada por 250 luzes, enquanto 300 pontos luminosos dão forma à árvore, sendo necessárias 1,3 mil tomadas e plugues e 7,5 mil metros de cabos. Tradicionalmente, a árvore de Natal de Gubbio é acesa em todo 7 de dezembro.

Recorde semelhante também pode ser encontrado em Castiglione del Lago, onde a protagonista é a maior árvore de Natal do mundo sobre a água. A instalação tem 1 quilômetro de extensão, feita com 70 postes de sustentação implantados no fundo do Lago Trasimeno, 2,4 mil lâmpadas dando forma à árvore, além de 50 lâmpadas internas e 7 quilômetros de cabos. A atração pode ser vista entre 7 de dezembro e 6 de janeiro.

Já Terni, a cidade do amor, se destaca mundialmente com outro símbolo natalino, a estrela de Belém. Entre 30 de novembro e 31 de janeiro, o maior cometa do gênero no planeta, conhecido como Stella di Miranda, estará aceso para fazer brilhar o município.

Sem títulos internacionais, mas igualmente belos, são os presépios de algumas cidades da Úmbria. Em Massa Martana, um dos vilarejos mais bonitos da Itália, o público pode conferir de 7 de dezembro a 6 de janeiro a 21ª edição do evento Presépios da Itália, mostra nacional com mais de 130 representações artesanais do nascimento de Cristo. Grande destaque é o “Presépio de Gelo”, escultura de 13 metros quadrados inspirada na pintura “Adoração dos Magos”, de Gentile da Fabriano (1370-1427).

Assis, terra de São Francisco, inventor do presépio, a decoração em cada esquina da cidade não poderia ser outra. A festa, entre 7 de dezembro e 6 de janeiro, será inspirada no “Cântico das Criaturas”, primeiro texto poético em vernáculo italiano escrito por seu padroeiro em 1225.

De 30 de novembro a 1º de janeiro, Città di Castello acolhe a Exposição Internacional de Arte em Presépio: serão expostas 35 obras de todo o país, assim como uma seleção especial de dioramas de perspectiva fechada e presépios abertos criados por grandes mestres italianos. (ANSA).