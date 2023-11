Natal foi cancelado em Belém, cidade sagrada para os cristãos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 29/11/2023 - 1:34 Para compartilhar:

Os líderes cristãos palestinos de todas as denominações na cidade da Cisjordânia decidiram na semana passada que renunciarão a todas as festividades deste ano como um sinal de solidariedade com os seus irmãos em Gaza. Não haverá celebrações públicas, nem luzes de Natal cintilantes, nem árvores decoradas na Praça da Manjedoura – não enquanto, dizem, um estado de guerra reinar sobre a sitiada Faixa de Gaza, e a maioria dos seus residentes enfrentar os bombardeamentos israelitas , o devastação das suas casas e uma crise humanitária crescente.

“Isso é uma loucura”, disse Munther Isaac, pastor da Igreja Evangélica Luterana de Natal de Belém. “Isto tornou-se um genocídio com 1,7 milhões de pessoas deslocadas.”

Isaac fazia parte de uma pequena delegação de cristãos palestinos que foi a Washington esta semana para fazer lobby junto ao governo Biden, legisladores e líderes religiosos dos EUA para apoiar os apelos por um cessar-fogo em grande escala. As autoridades israelitas prometeram continuar a sua campanha contra o Hamas depois da libertação dos reféns, enquanto a administração Biden parece tentar restringir qualquer que seja a próxima fase da guerra que Israel decida lançar.

Na tarde de terça-feira, a delegação foi à Casa Branca e entregou uma carta ao Presidente Biden assinada pelos líderes da comunidade cristã de Belém, incluindo a denominação protestante de Isaac e os seus homólogos ortodoxos, arménios e católicos. Eles também foram ao Capitólio para se encontrar com funcionários do Senado e da Câmara dos Deputados.

Os cristãos palestinos pertencem às comunidades cristãs mais antigas do mundo, enraizadas no berço histórico do cristianismo. Mas estão diminuídos em número, pelo menos em proporção aos seus vizinhos de outras religiões, e estão representados com maior força na diáspora palestina em todo o mundo. Os cristãos palestinianos representam cerca de 2 por cento da população palestiniana total na Cisjordânia, concentrada principalmente em torno de Ramallah, Belém e Jerusalém, e menos de 1 por cento da população em Gaza.

Esta última comunidade, pequena mas proeminente , está no meio de um potencial evento de extinção. Há cerca de menos de 1.000 cristãos em Gaza, que viveram lá sem muitos problemas, apesar da tomada de fato do território em 2007 pelo Hamas. Mas os ataques aéreos israelitas destruíram ou danificaram quase todas as casas da comunidade na Cidade de Gaza, ao mesmo tempo que atingiram a igreja ativa mais antiga de Gaza, onde alguns estavam abrigados. “A grande maioria da comunidade cristã em Gaza está agora sem abrigo”, disse Isaac.

Isso levou talvez até um quinto dos cristãos de Gaza que também tinham passaportes estrangeiros a abandonar completamente o território. O resto se vê abandonado. “Eles estão nos chamando, dizendo: ‘Vamos embora, ou morremos ou partimos’”, disse Tamar Haddad, coordenadora regional da Federação Luterana Mundial que também fez parte da delegação visitante.

Jack Sara, presidente do Bethlehem Bible College, destacou como a situação dos cristãos palestinos não parece ser ouvida por muitos evangélicos norte-americanos, que vêem na musculosa supremacia judaica sobre a Terra Santa um caminho para a sua própria visão messiânica.

Os membros da delegação condenaram as ações do Hamas e deploraram o assassinato de civis inocentes e o sequestro de reféns. Mas questionaram a intenção declarada de Israel de exterminar uma organização que faz parte da estrutura da sociedade palestiniana e é vista como porta-estandarte da resistência a décadas de ocupação e dominação militar israelita. “Por mais horrível que tenha sido o dia 7 de outubro, as coisas não começaram aí”, disse Isaac. “E você não pode simplesmente começar a história a partir daí e, como tal, dar luz verde para Israel fazer o que está fazendo agora, que vai muito além, que é uma campanha de vingança.”

Em declarações recentes, o Presidente Biden também invocou a necessidade de forjar uma solução de dois Estados como uma prioridade para a região. Mas falar é barato. “A América precisa de provar aos palestinos que levam a sério a solução de dois Estados, porque qualquer conversa dos americanos sobre uma solução de dois Estados neste momento parece vazia, dada a falta de ação”, disse Isaac. “Ninguém responsabilizou Israel.”

Na sua carta a Biden, os clérigos palestinos reiteraram o seu apelo: “Esta terra clama por paz e justiça há 75 anos. É hora de a justiça ser feita. É hora de todos poderem viver com dignidade nesta terra. As crianças palestinianas e israelitas merecem viver, ter esperança e sonhar.”

Quando Isaque retornar a Belém no final da semana para o início do tempo do Advento, ele e seus colegas pretendem montar um pequeno presépio com pedras e escombros empilhados em cima. “Isso é o que o Natal significa para nós agora: vemos Jesus nascer entre aqueles que perderam tudo, que estão sob os escombros”, disse Isaac.

