Natação paralímpica: Brasil garante 6 pódios no Mundial, 4 com ouro

O Brasil alcançou hoje (2) a quarta posição no quadro de medalhas do Mundial de natação paralímpica em Manchester (Inglaterra), ao subir seis vezes ao pódio, quatro delas com medalhas de ouro. Foi o caso do mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, que conquistou nesta quarta (2) o bicampeonato na prova dos 100 metros costas, classe S2 (limitação físico-motora) e ainda estabeleceu novo recorde das Américas – em vigor desde desde 2018 – e da competição ao completar a prova em 1min55s34. Gabrielzinho deixou para trás o chileno Alberto Abarza (2min06s42), que detinha a melhor marca do continente na prova, e pelo polonês Jacek Czech (2min07s04).

“É a prova mais difícil para mim. Mas a cada treino e competição, eu tenho aprendido mais. Era o único recorde das Américas que não era meu e cheguei com o objetivo de batê-lo. Agora, podem pesquisar recordes das Américas e todos, entre as provas que disputo, estarão com meu nome, Gabriel Araújo”, disse o nadador, de 21 anos, que faturou o primeiro ouro na prova na edição do ano passado, na Ilha da Madeira (Portugal).

A pernambucana Carol Santiago faturou hoje (2), dia em que completa 38 anos, seu terceiro ouro no Mundial na prova dos 50m livre classe S12 (baixa visão), também com direito a quebra de recorde. Ela venceu como tempo de 26s71, superando a ucraniana Anna Stetsenko (28s01), medalha de prata, e a italiana Alessia Berra (28s38), que ficou com o bronze. Nesta edição do Mundial, Carol já arrematou ouro em duas provas: nos 100m costas e borboleta.

O OURO DE ANIVERSÁRIO CHEGOU! 🥇🎂 E quem ganha é o Brasil todinho. 🥹💚 Carol bateu o recorde mundial na classificatória e se consagrou campeã nos 50m livre S12 agora. Ela tá de parabéns EM TUDO! 🎈🥳#MundialDeNatação#Manchester2023 pic.twitter.com/jw7QcSJD1x — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) August 2, 2023

Outro expoente, o paulista Samuel de Oliveira, de 17 anos, assegurou o topo do pódio com vitória nos 50m borboleta, classe S5 (comprometimento físico-motor), sua prova favorita, em 31s21, o novo recorde da competição e das Américas. Caçula da delegação brasileira no Mundial, Samuca superou os chineses Jincheng Guo, prata (31s53), e Weiyi Yuan, bronze (31s58). Foi a segunda medalha do paulista nesta edição: na segunda-feira (31), ele já conquistara o bronze nos 50m livre.

“É uma sensação única. Estou muito feliz. O esforço tem valido a pena. É uma prova muito difícil, porque qualquer erro pode tirar a medalha. Confesso que não fiz um tempo que imaginava. Foi melhor do que estava planejando. Consegui, também, graças ao acompanhamento psicológico que tenho feito”, revelou o atleta.





É OURO PRO BRASIL! 🇧🇷🥇 Que prova, senhoras e senhores! O Samuka bateu os chineses numa prova acirrada dos 50m borboleta S5 e é o novo campeão mundial. AH!!!!! 😱😱 É muita emoção! 💚💛#MundialDeNatação#Manchester2023 pic.twitter.com/WH1Mfut3fh — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) August 2, 2023

A quarta (2) ainda teve dobradinha de ouro e prata, respectivamente, das gêmeas paranaenses Débora e Beatriz Carneiro nos 100m borboleta da classe S14 (deficiência intelectual). Débora quebrou o recorde das Américas duas vezes: primeiros na eliminatórias, e depois na final com o tempo de 1min15s10. A irmã Beatriz (1min15s72) chegou em segundo e a australiana Paige Leonhardt (1min16s50) em terceiro.

“Eu chorei muito e vou continuar chorando. Vou chegar a Maringá [cidade natal] chorando. Foi uma alegria imensa. Esse foi meu primeiro ouro em Mundial. Tive que focar e prestar atenção para fazer o melhor tempo da minha vida”, comemorou Débora. “É uma emoção dividir o pódio com a minha irmã. Nós mentalizamos esse tempo de 1min15, escrevemos em nossos cadernos e conseguimos”, completou Beatriz.

Pódio duplo virou tradição! Só pra não perder o costume, o Brasil conquistou mais duas medalhas! 🥇🥈🇧🇷 As gêmeas da natação, Débora e Beatriz Carneiro, arrebentaram nos 100m peito neste Mundial de Natação. Um orgulho enorme! 💚 Amor e orgulho em dose dupla!😎#Manchester2023 pic.twitter.com/7NbHHhgLlu — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) August 2, 2023





A mineira Patrícia Santos faturou o bronze, sua primeira medalha no Mundial, nos150m medley SM4 (limitação físico-motora). Ela concluiu a prova em 3min06s30, atrás da sul-africana Kat Swanepoel (2min51s41) que ficou com o ouro, e da alemã Gina Boettcher (3min01s70), medalha de prata.

Nunca vai ser fácil conquistar uma medalha. O caminho é esse. Estou trabalhando para controlar melhor minha mente durante as provas. Um pequeno descuido pode colocar tudo a perder”, sintetizou a atleta, que foi baleada no pescoço durante um assalto a uma casa lotérica onde trabalhava como caixa e ficou tetraplégica.

E VAMOS DE BRONZE! 🥉 O Brasil ganhou mais uma medalha. Aqui é pódio TODO DIA! 🏆🇧🇷 Nos 150m medley S4, Patrícia Santos garantiu a 3ª colocação no pódio do Mundial de Natação. 🏊 #Manchester2023 pic.twitter.com/6VvFsZG5hV — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) August 2, 2023

O Mundial de natação paralímpica vai até o próximo domingo (6 de agosto), com transmissão ao vivo na conta do Comitê Olímpico Internacional (Paralympic Games) no YouTube. As provas no Mundial ocorrem em dois períodos: as eliminatórias são disputadas de madrugada (no horário de Brasília), e as finais no turno da tarde.

Programação dos brasileiros nesta quinta (3)

100m peito SB12 – 5h12 – eliminatórias

Carol Santiago

100m livre S8 masculino – 5h29 – eliminatórias

Gabriel Cristiano

50m costas S3 – eliminatórias

Edênia Garcia (5h41)

Susana Schnarndorf (5h45)

Maiara Regina (5h45)

200m medley SM5 masculino – 6h04 – eliminatórias

Samuel de Oliveira

200m medley SM5 feminino – 6h11 – eliminatórias

Esthefany Rodrigues

100m livre S9 – eliminatórias

Mariana Gesteira (6h40)

Camille Rodrigues (6h43)

400m livre S6 masculino – 13h35 – final direta

Talisson Glock

400m livre S6 feminino – 13h43 – final direta

Laila Suzigan

100m livre S8 feminino – 14h28 – final direta

Cecília Araújo

50m costas S4 – 15h02 – final direta

Lídia Vieira

200m livre S2 – 15h31 – final direta

Bruno Becker e Gabriel Araújo

Revezamento misto 4x100m livre – 49 pontos – 16h41 – final direta

Revezamento misto 4x 100m livre – S14 – 16h49 – final direta

