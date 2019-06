Natação do Brasil fatura mais 3 medalhas na etapa de Barcelona do Mare Nostrum

A natação brasileira fechou a etapa de Barcelona da Mare Nostrum, a última do evento em 2019, com a conquista de dez medalhas. Após faturar sete no sábado, o País subiu mais três vezes ao pódio neste domingo. Felipe Lima foi prata nos 50m peito, assim como Guilherme Guido nos 100m costas. Já Bruno Fratus ficou na terceira posição nos 50m livre.

Na final dos 50m peito, Felipe Lima fez o tempo de 27s02, só ficando atrás do britânico Adam Peaty, que quebrou o recorde do campeonato ao cravar 26s55. E o italiano Fabio Scozzoli foi o terceiro colocado, com 27s14.

Nos 100m costas, Guilherme Guido foi o segundo colocado, com 54s20 e vantagem de 0s05 para o russo Evgeny Rylov. E o ouro, com alguma folga, foi assegurado pelo norte-americano Michael Andrew com 53s85.

Já nos 50m livre, Fratus faturou o bronze com o tempo de 21s89, ficando atrás do britânico Benjamin Proud, que anotou 21s58 para ser ouro e bater o recorde do campeonato, e do grego Kristian Gkolomeev, com 21s79. A final contou com a presença de outros três brasileiros: Marcelo Chierighini foi o quinto (22s35), Gabriel Santos terminou em sétimo (22s40) e Pedro Spajari ficou em oitavo (22s50).

No sábado, o Brasil tinha faturado sete medalhas em Barcelona. Breno Correia foi ouro nos 100m livre, prova em que Gabriel Santos e Marcelo Chierighini levaram o bronze. Jhennifer Conceição levou a prata nos 50m peito, assim como Guilherme Guido nos 50m costas. Felipe Lima foi bronze nos 100m peito, mesmo resultado de Luiz Altamir.

CAMPEÕES – No somatório das três etapas do Mare Nostrum, a húngara Katinka Hosszu foi a campeã entre as mulheres com 2.806 pontos, seguida pela russa Yulia Efimova, com 2.797 pontos, e por Jhennifer Conceição, com 2.667 pontos.

No masculino, o norte-americano Michael Andrew foi campeão, com 2.801 pontos, com o alemão Marco Koch sendo o segundo, com 2.782 pontos, e o japonês Shoma Sato na terceira posição, com 2.762 pontos. Felipe Lima foi o quarto colocado, com 2.744, e Fratus terminou em quinto, com 2.717 pontos.

O Mare Nostrum serviu como preparação para os brasileiros visando o Mundial de Esportes Aquáticos de Gwangju, na Coreia do Sul, que será entre 21 e 28 de julho. A natação do País também mira nesta temporada a sua participação nos Jogos Pan-Americanos de Lima, marcados para ocorrer entre 26 de julho e 11 de agosto.