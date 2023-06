Nat Guareschi explora seu jeitinho popnejo em novo trabalho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2023 - 17:36 Compartilhe

É com uma linguagem leve e bem-humorada que Nat Guareschi divulga, nesta sexta-feira (16), seu novo trabalho ‘O Amor É Ridículo’. Assinada pela própria Nat em parceria com William Santos, Gabriel Rocha e Luigi, a música explora o lado brega que vivemos quando nos apaixonamos. William Santos, nome conceituado do segmento sertanejo, também assina a produção da faixa que chega com uma pegada sertaneja, algo inédito na obra autoral da artista.

“Eu acredito demais na verdade e o sertanejo é uma verdade em mim. Nasci e cresci no interior de São Paulo ouvindo moda de viola e os sertanejos da época. Não sei cantar muitas músicas do pop, mas dentro do sertanejo não tem uma única que eu não saiba. Apesar disso, segui com meu autoral na linha do pop e não me arrependo. Eu sempre detestei as gavetas que a indústria nos coloca. Na prática, é bem difícil romper essa bolha. Sempre tive um certo receio de arriscar, mas venho me permitindo experimentar mais, trazer novos elementos, misturar gêneros, porque cada vez fica mais claro para mim que o que conecta sua música com o público é a verdade. Todo o resto é resto. Essa é a parte mais importante”, explica Nat.

Nat e William se conheceram há cinco anos quando ela começou a compor com o time dele e foi pegando cada vez mais gosto pela experiência. Quando Nat surgiu com a ideia da composição de ‘O Amor É Ridículo’, William a incentivou a ir para a linha do sertanejo, mas Nat foi além e sugeriu um popnejo. Os parceiros, que têm nos currículos trabalhos com Marília Mendonça, Michel Teló, Chitãozinho e Xororó, Dilsinho, Paula Fernandes e outros, abraçaram a ideia e o resultado ficou incrível.

Para o clipe de ‘O Amor É Ridículo’, Nat quis seguir a mesma essência ‘brega’ da música utilizando referências de memes e GIFs que viralizaram na internet. “Tem uma senhora chamada Rosalina que posta uns vídeos engraçados no TikTok no estilo idosos confusos. Eu comecei a me inspirar nela e postar esses vídeos nas minhas redes. Isso começou a arrancar gargalhadas da galera que me acompanha. Um dia meu diretor musical e guitarrista Guilherme Holanda disse que o sonho dele era ver um clipe inteiro com o estilo dessas postagens. Me deu um clique na hora! Eu já tinha composto OAER e fazia total link com esse mundo de possibilidades ridículas”, explica.

Nat, que também é atriz, interpreta no vídeo dois personagens. Seu irmão Natan, galã e esquerdo macho que já faz bastante sucessos nas redes da artista, e Natasha, a perua que não aceita o amor e gosta de bagunça. Juntam-se a eles 12 atores representando diversos perfis de casais. Para temperar ainda mais essa mistura, todo elenco foi caracterizado inspirado em ícones da cultura pop como: Betty a Feia, Harry Styles, uma sugar mommy, a Ruivinha de Marte, um nerd tipo Harry Potter, dentre outros. A cereja do bolo é o Fralda, ex-integrante do Ratos do Porão, interpretando as ‘borboletas na barriga’ de Nat.

“Quando eu me lembro que coloquei um baixista que passou pelo Ratos do Porão vestido de borboleta no meu clipe, não consigo acreditar. Eu já tinha tido o privilégio de conhecer o Fralda, mas nunca tinha tido oportunidade de conviver mais com ele. Pra minha surpresa ele topou o convite e gravou com a gente. Divertiu o set inteiro, embarcou na personagem e elevou o nível das borboletas em clipes da história do Brasil e do mundo”, diverte-se Nat.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias