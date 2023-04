Nasdaq sobe com investidores comemorando resultados da Microsoft e da Alphabet

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/04/2023 - 17:17 Compartilhe

Por Sinéad Carew e Ankika Biswas e Sruthi Shankar







(Reuters) – O Nasdaq superou os outros principais índices de Wall Street nesta quarta-feira, depois que fortes resultados da Microsoft Corp impulsionaram o setor de tecnologia, mas os ganhos foram reduzidos ao longo da sessão em meio a preocupações persistentes com o enfraquecimento da economia dos EUA e do setor bancário.

O S&P 500 e o Dow terminaram em queda, arrastados pelas ações do setor de transportes, sensíveis aos ciclos econômicos, devido a temores contínuos de recessão. As ações de bancos também ficaram sob pressão, com o banco regional First Republic atingindo um recorde de baixa. Os investidores têm estado preocupados com o setor desde a recente falência de dois bancos dos EUA.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 caiu 0,39%, para 4.056,23 pontos, enquanto o índice Nasdaq Composite subiu 0,47%, para 11.854,83 pontos. O Dow Jones Industrial Average recuou 0,69%, para 33.305,46 pontos.

