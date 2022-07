Nasdaq sobe com ações de crescimento após previsão otimista da Netflix

Por Shreyashi Sanyal







(Reuters) – O Nasdaq subia nesta quarta-feira, depois que uma previsão otimista da Netflix somou-se a uma temporada positiva de balanços do segundo trimestre de empresas dos Estados Unidos, apesar do pano de fundo de aumento de temores de recessão com os esforços do Federal Reserve para conter a inflação.

As ações da Netflix Inc subiam 3%. A empresa projetou que sua base de clientes voltará a crescer durante o terceiro trimestre, depois de registrar queda de 1 milhão de assinantes (abaixo do esperado) no segundo trimestre.

A projeção da empresa de streaming ajudava outras ações de alto crescimento. Os papéis de Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp e Meta Platforms Inc subiam entre 0,3% e 2%.

“No momento, os investidores parecem mais dispostos a recompensar do que punir, porque já existe bastante pessimismo embutido no sentimento dos operadores”, disse Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers.

“Estamos vendendo no rumor. Se as empresas puderem apresentar alguns resultados decentes, isso pode deixar as pessoas mais dispostas a comprar do que vender.”

A disparada da inflação inicialmente levou os mercados a precificar alta de 1 ponto percentual dos juros pelo Fed na reunião da próxima semana, até que algumas autoridades sinalizaram aumento de 0,75 ponto.

Às 11:49 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,17%, a 31.881,38 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,42%, a 3.953,41 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 1,49%, a 11.887,49 pontos.