Nasdaq registra lucro de US$ 246 milhões no 4º tri/2017 e supera previsões

A Nasdaq registrou lucro líquido de US$ 246 milhões no quarto trimestre de 2017, ou US$ 1,45 por ação, conforme informado pela companhia nesta quarta-feira. Ambos os resultados foram melhores do que os do quarto trimestre de 2016, quando a Nasdaq registrou prejuízo de US$ 224 milhões, ou US$ 1,35 por ação.

Excluindo o impacto da reforma tributária, o lucro ajustado por ação foi de US$ 1,05, acima da previsão de analistas consultados pela Thomson Reuters, que esperavam US$ 1,00.

A receita da empresa no período subiu para US$ 635 milhões, de US$ 599 milhões no quarto trimestre de 2016.

Às 10h28 (de Brasília), a ação da Nasdaq no pré-mercado subia 0,79%. Fonte: Dow Jones Newswires.