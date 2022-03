Nasdaq lidera quedas em Wall St com política monetária no foco

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) – As ações dos Estados Unidos caíam nas negociações da tarde desta segunda-feira, lideradas por uma queda de mais de 1,5% no índice de tecnologia Nasdaq Composite, conforme investidores vendiam papéis de tecnologia e de alto crescimento e se focavam na reunião do banco central norte-americano desta semana.

Investidores esperam que o Federal Reserve eleve a taxa de juros pela primeira vez em três anos na quarta-feira, num momento em que aumentam preocupações com a alta dos preços da energia e de outros custos.

Às 16:05 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 0,93%, a 4.165,13 pontos, enquanto o Dow Jones subia 0,05%, a 32.959,10 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 1,75%, a 12.618,57 pontos.

