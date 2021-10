Nasdaq fecha estável, ações cíclicas pesam sobre S&P 500

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) – O Nasdaq encerrou o pregão desta quarta-feira perto da estabilidade, favorecido pelos ganhos da Microsoft e da Alphabet, controladora do Google, após a divulgação dos balanços trimestrais das empresas, mas uma queda nos preços do petróleo e uma retração nos rendimentos dos Treasuries pesaram sobre os setores cíclicos e puxaram o S&P 500 para baixo.

A Microsoft Corp avançou 4,21% e marcou um novo recorde de fechamento depois de prever um final de ano forte, alimentado em parte por seu negócio de nuvem em expansão. Alphabet Inc saltou 4,96% depois de relatar um lucro trimestral recorde com um aumento nas vendas de anúncios.

Os ganhos nas duas ações responderam por quase 90 pontos de alta no Nasdaq, enquanto a Microsoft foi o maior impulso para o Dow Industrials, S&P 500 e Nasdaq.

Uma retração nos rendimentos dos títulos do governo dos EUA de longo prazo e um achatamento da curva de juros também ajudaram a apoiar nomes de crescimento, como aqueles de bens de consumo discricionário e serviços de comunicações, que foram os únicos setores do S&P a avançar no dia

O rendimento dos títulos de dez caiu pelo quarto dia consecutivo, recuando 6 pontos-base.

“Os nomes de crescimento receberão um impulso não apenas da parte dos balanços corporativos, mas porque as taxas de juros estão mais baixas”, disse Megan Horneman, diretora de estratégia de portfólio da Verdence Capital Advisors em Hunt Valley, Maryland.

O S&P 500 caiu 0,51%, para terminar em 4.551,68 pontos, enquanto o Nasdaq fechou praticamente estável, em 15.235,84 pontos. O Dow Jones caiu 0,74%, para 35.490,69 pontos.

Saiba mais