Nasdaq e S&P 500 recuam antes de decisão do Fed

Por Devik Jain





(Reuters) – Os índices S&P 500 e Nasdaq caíam nesta quarta-feira, com as ações de crescimento perdendo terreno, enquanto os bancos avançavam antes de uma decisão de política monetária do Federal Reserve que deve resultar na adoção do maior aumento de juros desde 2000.

Seis dos 11 principais setores do S&P avançavam no dia, liderados pelas ações de energia. Os preços do petróleo subiam quase 4% nesta quarta-feira, depois que a União Europeia anunciou planos de suspender gradualmente as importações de petróleo russo.

As ações bancárias, sensíveis aos juros, subiam 0,8%, enquanto papéis de megacapitalização, como Amazon.com Inc, Tesla e Nvidia, caíam, pesando no Nasdaq.

Operadores estão precificando aumento de 0,50 ponto percentual nos juros e esperam o anúncio do início da redução do balanço de 9 trilhões de dólares do banco central dos EUA quando o Fed divulgar seu comunicado, às 15h (de Brasília).

Os holofotes estarão sobre a coletiva de imprensa do chair do Fed, Jerome Powell, em busca de novas pistas sobre quão longe o banco central irá e quão rápido será em seu esforço de reduzir a inflação, a mais elevada em décadas.

Às 11:55 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 0,27%, a 4.164,30 pontos, enquanto o Dow Jones subia 0,07%, a 33.151,34 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 1,17%, a 12.416,62 pontos.