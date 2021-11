Nasdaq e S&P 500 fecham em baixa após recordes de mais cedo

Por Ambar Warrick e Noel Randewich

(Reuters) – O índice S&P 500 terminou em baixa e o Nasdaq teve forte queda nesta segunda-feira, depois de ambos atingirem mais cedo máximas recordes após o anúncio de um segundo mandato para o chefe do banco central norte-americano, Jerome Powell.

“O mercado está nervoso. Sabemos que temos Powell, mas isso não ajuda com a questão da inflação”, disse Dennis Dick, operador na Bright Trading LLC. “Por baixo, as ações de crescimento do setor de tecnologia foram golpeadas, e no fim todo o segmento sentiu o baque.”

A alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos manteve papéis de empresas de tecnologia em baixa, com Microsoft e Apple, que muitos investidores consideram relativamente seguras, abrindo mão dos ganhos no fim da sessão.

Apple fechou com alta de 0,3%, para o maior preço de todos os tempos, depois de subir mais de 3% na sessão. O JPMorgan sinalizou possíveis melhorias no fornecimento do iPhone 13 nos próximos meses. Microsoft encerrou com uma queda de quase 1%, após uma alta anterior de quase 2%.

O índice Dow Jones subiu 0,05%, a 35.619 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,319713%, a 4.683 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 1,26%, a 15.855 pontos.

Saiba mais