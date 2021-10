Nasdaq e S&P 500 caem, arrastados por ações de serviços de comunicação

Por Shreyashi Sanyal e Devik Jain e Sinéad Carew

(Reuters) – O S&P 500 e o Nasdaq fecharam em baixa nesta sexta-feira, com relatórios trimestrais decepcionantes das empresas Snap Inc e Intel Corp arrastando os setores de comunicações e tecnologia, enquanto investidores mostraram nervosismo com falas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre redução de estímulos.

Depois de atingir máximas recordes nas negociações da manhã, o Dow e o S&P 500 perderam terreno em uma sessão agitada.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 caiu 0,11%, para 4.544,98 pontos, enquanto o Nasdaq perdeu 0,83%, para 15.090,20 pontos. O Dow Jones subiu 0,21%, a 35.677,25 pontos.

Saiba mais