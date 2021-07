Nasdaq e S&P 500 batem novos recordes com impulso de setor de tecnologia

Por Devik Jain e Shreyashi Sanyal

(Reuters) – Os índices Nasdaq e S&P 500 atingiram novas máximas recordes nesta quarta-feira, ajudados por um rali nas ações de crescimento –que têm forte presença do setor de tecnologia–, enquanto investidores aguardavam a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve depois que o banco central assumiu um tom mais “hawkish” (inclinado a redução de estímulos) no mês passado.

As ações de Facebook, Alphabet, Amazon.com e Apple –empresas de tecnologia de megacapitalização de mercado– ganhavam entre 0,1% e 1,5%, proporcionando o maior impulso para o S&P 500 e o Nasdaq.

Oito dos 11 principais setores do S&P avançavam, enquanto as ações de energia e financeiras estendiam as perdas registradas na sessão anterior.

Espera-se que a ata da última reunião de política monetária do Fed, que será divulgada às 15h (horário de Brasília), ofereça pistas sobre como o banco central dos EUA pode começar a reduzir seu programa de compra de títulos em meio a sinais de aceleração da recuperação econômica.

“Todos estarão de olho na ata para ver quando essa redução pode começar, especialmente após o tom ‘hawkish’ da reunião (passada)”, disse Chad Oviatt, diretor de gestão de investimentos do Huntington Private Bank.

Às 12:40 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,29%, a 34.677 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,098767%, a 4.348 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuava 0,19%, a 14.636 pontos.

Veja também