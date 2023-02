Nasdaq cai e Lyft tomba com previsão fraca

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/02/2023 - 13:56 Compartilhe





Por Shreyashi Sanyal e Johann M Cherian

(Reuters) – O índice Nasdaq caía nesta sexta-feira, com as ações de crescimento sob pressão conforme rendimentos dos Treasuries ampliavam ganhos, enquanto as ações da empresa de transporte por aplicativo Lyft despencavam após uma previsão de lucro pessimista. O Nasdaq se aproxima de sua primeira queda semanal neste ano, enquanto o índices S&P 500 e Dow Jones estavam encaminhados para registrar baixas em uma semana dominada por comentários agressivos de autoridades do Federal Reserve e de balanços de mais da metade das empresas listadas no S&P 500. Os retornos do Treasury de dez anos subiram, mais cedo, para seu maior nível em mais de um mês após um leilão de títulos de 30 anos que teve uma demanda fraca. [NÓS/]

Às 13h40 (em Brasília), o índice S&P 500 tinha variação positiva de 0,04%, a 4.083,29 pontos; o Dow Jones subia 0,23%, a 33.777,13 pontos, e o índice de tecnologia Nasdaq Composite caía 0,6%, a 11.718,54 pontos.





Oito dos 11 principais setores do S&P 500 recuavam, com o de consumo discricionário em queda de 1,3%. O setor de energia subia 2,2% com os preços do petróleo em alta devido aos planos da Rússia de cortar o fornecimento da commodity. A Lyft chegou a despencar 35,3%, conforme sua previsão de lucro do trimestre atual veio bem abaixo das estimativas e a empresa também baixou os preços, o que alimentou preocupações de que a companhia começará a ficar atrás da sua maior rival Uber Technologies. As ações da Uber cediam 3,6%.

