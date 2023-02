Nasdaq cai com rendimentos dos Treasuries em alta e tombo da Lyft

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/02/2023 - 18:44 Compartilhe





Por Shreyashi Sanyal e Johann M Cherian e Carolina Mandl

(Reuters) – O índice de tecnologia Nasdaq encerrou em baixa nesta sexta-feira, com as ações de crescimento de megacapitalização sob pressão depois que os rendimentos dos Treasuries apontaram para taxas de juros mais altas e as ações da empresa de transporte por aplicativo Lyft despencaram após uma previsão de lucro pessimista.

Os rendimentos do Treasury de dez anos subiram para o nível mais alto em mais de um mês, após um leilão de títulos de 30 anos na quinta-feira que teve uma demanda fraca.





Mas uma rali nos papéis de energia, à medida que os preços do petróleo subiram devido aos planos da Rússia de cortar a oferta da commodity, ajudou a impulsionar os índices Dow Jones e o S&P 500.

O Dow Jones encerrou em alta de 0,5%, para 33.869,4 pontos. O S&P 500 ganhou 0,22%, para 4.090,48 pontos. O Nasdaq caiu 0,61%, para 11.718,12 pontos.

O Nasdaq registrou sua primeira queda semanal este ano, com um declínio de 2,41%, enquanto o S&P 500 terminou a semana em baixa de 1,11% e o Dow Jones perdeu 0,17%, em uma semana dominada por comentários agressivos de autoridades do Federal Reserve e balanços corporativos de mais da metade das empresas listadas no S&P 500.

A Lyft despencou 36,44% ao reduzir os preços, o que causou preocupações de que a companhia está ficando atrás da sua maior concorrente Uber Technologies. As ações da Uber também caíram 4,43%.

A maioria dos 11 principais setores do S&P 500 subiu. O setor de energia saltou 3,92% com os preços do petróleo em alta devido aos planos da Rússia de cortar o fornecimento da commodity, enquanto o de bens de consumo discricionário recuou 1,22%.





