Nasdaq cai com investidores de olho em vendas da Black Friday e infecções na China

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 25/11/2022 - 16:10 Compartilhe

Por Carolina Mandl e Ankika Biswas

(Reuters) – O Nasdaq fechou em baixa nesta sexta-feira, com pressão da Apple Inc em pregão de negociações tímidas e encurtado por feriado, conforme investidores observaram as vendas da Black Friday e o aumento de casos de Covid-19 na China.

A Apple caiu 2,0% com as notícias de redução de remessas de iPhone de uma fábrica da Foxconn na China em novembro, quando a produção foi afetada por distúrbios relacionados à Covid.

A sessão se concentrou em varejistas, com as vendas da Black Friday acontecendo num cenário de inflação teimosamente alta e crescimento econômico esfriando.

A expectativa era de que os compradores compareceriam em número recorde para as promoções da Black Friday, mas, com o mau tempo, as multidões fora das lojas foram reduzidas no dia de compras tradicionalmente mais movimentado do ano.

As ações de varejo dos EUA se tornaram um barômetro da confiança do consumidor, em meio à inflação alta. Até agora neste ano, o índice de varejo do S&P 500 cai um pouco mais de 30%, enquanto o S&P 500 perde 15%.

“É um dia de volume de negociação tão baixo, já que a maioria das pessoas está em casa, que nunca conto a sexta-feira depois do Dia de Ação de Graças”, disse Ed Cofrancesco, diretor executivo da International Assets Advisory.

O Dow Jones Industrial Average avançou 0,45%, para 34.347,03 pontos. O S&P 500 0,03%, a 4.026,12 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,52%, para 11.226,36 pontos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias