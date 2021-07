Nasdaq atinge nova máxima com avanço das ações de crescimento

Por Devik Jain e Shreyashi Sanyal

(Reuters) – O índice Nasdaq atingiu uma máxima recorde nesta terça-feira, com ganhos nos setores focados no crescimento, enquanto a repressão regulatória de Pequim prejudicava várias empresas chinesas listadas nos Estados Unidos.

O referencial S&P 500, no entanto, entrou em território negativo logo após a abertura, com ganhos em mega-caps de tecnologia como Microsoft Corp, Apple Inc, Amazon.com Inc e Alphabet Inc.

Nove dos 11 principais setores do S&P 500 eram negociados em baixa, enquanto os setores de tecnologia, serviços de comunicação e de consumo discricionário subiam.

Enquanto isso, investidores esperam pela alta da última reunião do Federal Reserve em busca de pistas sobre quando o banco central dos Estados Unidos poderá começar a reduzir seus estímulos. O documento será divulgado na quarta-feira.

O índice de Wall Street é sensível a qualquer indício de um tom mais “hawkish” por parte do Fed, de forma que participantes do mercado mudaram entre ações de “valor” e “crescimento” por temores de que uma potencial recuperação econômica mais forte que o esperado possa forçar o banco central dos EUA a reduzir seu apoio.

Às 12:09 (horário de Brasília), o índice Dow Jones caía 1,08%, a 34.410 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,547522%, a 4.329 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,06%, a 14.648 pontos.

(Por Devik Jain e Shreyashi Sanyal em Bengaluru)

