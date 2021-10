Nasdaq abre em queda após alerta da Intel; Dow e S&P tocam máximas recordes

(Reuters) – O índice Nasdaq abriu em baixa nesta sexta-feira, depois que a fabricante de chips Intel alertou para margens de lucro mais baixas, enquanto a Snap Inc liderava as perdas entre as empresas de mídia social após sinalizar impacto em sua publicidade digital devido a mudanças de privacidade da Apple.

Às 10:45 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,37%, a 35.736 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,169679%, a 4.542 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuava 0,38%, a 15.158 pontos.

Os índices Dow Jones e S&P 500 tocaram máximas recordes intradiárias pouco depois da abertura.

(Por Devik Jain)

