Nascimento de filho deve fazer Jô ser desfalque do Corinthians contra o Sport

O Corinthians pode ter um desfalque inesperado na rodada final do Brasileirão por um motivo especial. O atacante Jô foi dispensado do treinamento desta quinta-feira para acompanhar o nascimento de seu segundo filho e não tem presença assegurada na partida contra o Sport, domingo, às 17h, em Recife.

Embora o Corinthians já seja o campeão brasileiro, Jô tem a ambição de ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, por isso decidiu jogar as últimas rodadas. Ele soma 18 gols, mesma quantidade de gols que Henrique Dourado, do Fluminense. O time carioca enfrentará no mesmo dia o Atlético-GO, fora de casa.

A assessoria de imprensa do clube disse que Jô foi liberado do treino, mas ainda não está definido se ele vai para o jogo. Entretanto, o pai do atleta, Dario Assis, afirmou que o filho já está de férias. “Ele está liberado. Está no interior de São Paulo e provavelmente não vai enfrentar o Sport”, disse Dario, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

O novo filho de Jô chama Miguel. O primeiro é Pedro, que inclusive o atacante já disse algumas vezes que é o responsável por sua mudança fora de campo. O atacante passou a mostrar mais dedicação e comprometimento nos treinamentos e jogos, deixou de ingerir bebidas alcoólicas e adotou uma postura mais profissional.

BAIXAS – Desfalques certos do Corinthians neste domingo são Camacho, Maycon, Marquinhos Gabriel e Clayson, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o zagueiro Léo Santos passou por cirurgia nesta quarta-feira para correção de uma pubalgia e reforço na parede abdominal para prevenção de hérnia. A previsão é que o garoto de 18 anos fique cerca de um mês sem poder fazer atividades físicas.