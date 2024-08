‘Nasci de novo’, diz homem que não conseguiu embarcar em voo que caiu em Vinhedo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2024 - 15:47 Para compartilhar:

Três homens não conseguiram embarcar na aeronave da Voepress, antiga Passaredo, que caiu em Vinhedo (SP) – cidade que fica a cerca de 80 quilômetros da capital paulista – durante a tarde desta sexta-feira, 6. O avião partiu de Cascavel (PR), estava com 62 pessoas a bordo e tinha como destino o Aeroporto de Guarulhos (SP). Segundo a prefeitura de Vinhedo, não há sobreviventes.

Em entrevista ao portal “CGN”, três homens que estavam juntos contaram que, por suposta falta de informação sobre a companhia aérea responsável, se confundiram no local de embarque e chegaram atrasados no voo que acabou por cair horas depois.

Israel Souza Silva relatou que foi demitido no mesmo dia do local em que trabalhava e iria para a viagem de Guarulhos, mas chegou atrasado no local de embarque e não conseguiu entrar na aeronave. “(Tenho que) agradecer a Deus pelo livramento. Só agradecer mesmo”, pontuou.

Um outro homem, Adriano Silva de Assis, contou que chegou no aeroporto às 9h40, mas não recebeu nenhum aviso de que o voo da Latam seria realizado pela companhia aérea Voepress. “Eu fiquei esperando, quando deu 10h30 eu desci, tinha uma fila enorme”, declarou o sujeito.

Um terceiro indivíduo, José Felipe Araújo Lima, comentou que estava em Cascavel (PR) a trabalho e chegou cedo, mas acreditava que a aeronave iria sair pela Latam. “Deu 11 horas eu perguntei ao rapaz e foi quando ele respondeu: ‘o voo de vocês já vai sair, não tem como eu encaixar mais vocês’”, relatou o homem, acrescentando que chegou a insistir para entrar na aeronave. “Nasci de novo”, reiterou.

Ao “Jornal Hoje”, da TV Globo, José Felipe afirmou que dez pessoas não conseguiram embarcar na aeronave.