Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2023 - 0:28

MC Ryan SP anunciou na noite desta terça-feira, 12, o nascimento de Zoe, sua primogênita. A pequena é fruto do relacionamento do cantor com a empresária Giovanna Roque.

“12/12 às 22h06. O amor da minha vida veio ao mundo”, escreveu Ryan, em uma publicação em seu Instagram. Nas fotos, ele aparece segurando a recém-nascida ainda na sala de parto.

Veja:

