Nasce Yolanda, filha dos atores Andréia Horta e Ravel Andrade

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/11/2024 - 14:09 Para compartilhar:

A atriz Andréia Horta, de 41 anos, anunciou nas redes sociais, na tarde deste sábado, 30, o nascimento de sua primeira filha, Yolanda, fruto do relacionamento com o também ator Ravel Andrade, 31. O jornal O Globo informou que a criança nasceu em uma maternidade no Rio de Janeiro.

Horta compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto da plaquinha com o nome da menina no quarto e escreveu na legenda: “Em uma rua da Glória, nasceu Yolanda! Nascemos.”

A chegada de Yolanda foi celebrada por alguns famosos. “Bem-vinda à vida, Yolanda! Que nome lindo seus pais te deram”, escreveu Sandra Annenberg. “Já estou perdidamente apaixonada! Viva vocês”, confessou Emanuelle Araújo.