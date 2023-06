Nasce Wren, 4º filho de Chrissy Teigen e John Legend

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 6:55 Compartilhe

Chrissy Teigen e John Legend anunciaram, na última quarta-feira (28), o nascimento de seu quarto filho, Wren Alexander Stephens. Em um longo texto publicado em seu Instagram, a modelo explicou que o pequeno foi gerado em uma barriga de aluguel.

“Desde que posso me lembrar, eu sempre quis quatro filhos […] Depois de perder Jack, eu não achei que seria capaz de carregar mais nenhum bebê sozinha”, explicou ela, lembrando do filho que perdeu com 20 semanas de gravidez.

“Em 2021, contatamos uma agência de barrigas de aluguel, verificando a possibilidade de talvez ter duas barrigas de aluguel simultâneas, para que as duas pudessem nos trazer crianças saudáveis”, continuou Chrissy, revelando que, apesar do desejo, resolveu tentar engravidar mais uma vez por meio de fertilização in vitro. O processo já havia sido bem-sucedido duas vezes, e os dois já eram pais de Luna (6) e Miles (4) à época.

A inseminação artificial deu certo, e o casal descobriu que a modelo estava grávida de Esti, que hoje tem 3 meses, ao mesmo tempo em que conheceu Alexandra, que carregou Wren.

“Eu sabia que ela era a combinação perfeita para nós no momento em que conversamos com ela […] O primeiro embrião que tentamos com Alex não sobreviveu, e eu nunca vou esquecer o quanto ela lutou para se preparar para uma segunda transferência”, continuou Teigen, contando que Alexandra finalmente engravidou após cerca de três meses.

A modelo ainda compartilhou que Wren nasceu no último dia 19 e recebeu seu nome do meio, Alexander, em homenagem a Alexandra.

