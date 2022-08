Nasce segundo filho de Khloe Kardashian e Tristan Thompson via barriga de aluguel

Da Redação 06/08/2022 - 1:55 Compartilhe

Nasceu o segundo filho do ex-casal Khloe Kardashian e Tristan Thompson, via barriga de aluguel, informou nesta sexta-feira (5) a revista People, que confirmou com um representante da empresária.

Khloe e o astro da NBA não estão mais juntos desde janeiro desse ano, após a revelação de que havia sido traída pelo jogador do Chicago Bulls.

O novo filho do casal é um menino, e segundo a People ainda não recebeu um nome. Em julho, foi revelado que Khloe e Thompson estavam esperando a segunda criança com a ajuda de uma barriga de aluguel.

Eles começaram a namorar em 2016, e já são pais da menina True Thompson, de 4 anos. O jogador também é pai de Prince, de 5 anos, e Theo, de 8 meses, fruto do relacionamento extraconjugal que teve durante seu namoro com Khloe, e que foi o motivo da separação do casal.