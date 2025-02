Nasce segundo filho de Dilsinho com Beatriz Ferraz: ‘Você chegou’

O cantor Dilsinho anunciou, nesta segunda-feira, 3, o nascimento do seu segundo filho com Beatriz Ferraz, Kadu Ferraz Scher, que chegou ao mundo no dia anterior.

Em seu perfil no Instagram, o pagodeiro compartilhou imagens ao lado da mulher e do menino.

“Filho, você chegou”, escreveu ele na legenda da publicação.

+Antonio Calloni compartilha rotina de treino para manter o novo shape

+Pedro Leonardo compartilha cliques inéditos do aniversário de João Guilherme

Segundo publicação no portal LeoDias, o parto foi realizado na Maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro, e o menino nasceu com 3.4 kg e 49 cm.

Dilsinho e Beatriz também são pais de Bella, de 3 anos.

O casal está junto desde 2011 e oficializou a união em 2018. A segunda gestação foi anunciada em outubro do ano passado.

Beatriz também é mãe de Rômulo, fruto de um relacionamento anterior.