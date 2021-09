Nasce segunda filha de Thaeme Mariôto e cantora faz relato emocionante

Ivy, segunda filha de Thaeme Mariôto, nasceu na última quarta-feira (22), trazendo muita felicidade para a família da cantora. Emocionada, Thaeme fez um relato lindo nos stories do Instagram a respeito da pequena, que veio ao mundo com 3,410 kg e 51 cm.

+ A Fazenda: ‘Querem confusão’, diz Rico Melquiades sobre ordens da produção

+ Atriz da Globo sofre transfobia e mostra hematomas: ‘Sem chão’

“Foi muito lindo e tão emocionante quanto da primeira vez! Eu achei que seria impossível, pois primeiras vezes são mais marcantes, mas conseguiu ser igual! A Ivy é uma bebê muito boazinha. Ela nasceu, deu uma choradinha e na mesma hora veio no meu colo e acalmou. Ela, inclusive, no primeiro contato, ficou mais tempo comigo do que a Liz quando nasceu. Pude amamentá-la na chamada Golden Hour, a primeira hora do nascimento, e ela já pegou instantaneamente, é muito esperta e a coisa mais linda desse mundo”, disse.

Instagram will load in the frontend.

Instagram will load in the frontend.

Veja também