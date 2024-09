Nasce Ronin, primeiro neto de Tony Hawk e Kurt Cobain

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2024 - 12:22 Para compartilhar:

Foi anunciado no sábado, 28, o nascimento de Ronin Walker Cobain Hawk, primeiro neto do skatista Tony Hawk e do cantor Kurt Cobain. O bebê veio ao mundo em 17 de setembro e é fruto do casamento de Riley Hawk, filho do atleta, com Frances Bean Cobain, herdeira do músico que morreu em 1994.

A notícia foi dada pelo casal nas redes sociais e acompanhadas de imagens do pequeno. Tony Hawk, por sua vez, compartilhou emojis de homem idoso e de skate nos stories de seu Instagram, simbolizando que se tornou um “vovô do skate”. O atleta ainda comentou na foto da nora: “Meu neto favorito!”

Riley e Francis Bean estão casados desde outubro de 2023, após terem namorado por dois anos.

