Nasce Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer

Da Redação 12/11/2024 - 10:17

Viih Tube, 24 anos, deu à luz Ravi, na última segunda-feira, 11. A ex-BBB contou a novidade nesta terça-feira, 12, por meio de uma postagem em seu perfil no Instagram.

O garotinho veio ao mundo às 19h49 de ontem, com 3,760 kg e 49 cm. Ravi é segundo filho da youtuber com Eliezer, 34. Os dois já são pais de Lua, de 1 ano e 7 meses.

Viih Tube ficou noiva oficialmente do companheiro durante a gestação do caçula e mostrou aos seguidores os desafios da segunda gravidez.

O casal anunciou a gravidez durante café da manhã com Ana Maria Braga no “Mais Você”, em 29 de abril deste ano. “Chega em novembro. A gente está com 12 semanas”, contou Viih, à época.

Em entrevista ao site IstoÉ Gente, pouco antes do nascimento do filho, Eliezer refletiu sobre se tornar pai de menino.

“Quando a gente teve a Lua, homens falavam que ia ser muito mais difícil criar uma menina, ‘porque quando crescer, você vai passar por isso, isso e isso’. Mas eu acho o contrário. É muito mais difícil a criação de um menino que saiba respeitar as mulheres, o que é primordial, mas para além disso, não repetindo os mesmos movimentos de uma sociedade estruturalmente machista”, declarou.

“Por mais que a gente já tenha evoluído bastante, ainda existe muito machismo. Por mais que eu esteja aqui falando esse discurso, como pai, no dia a dia, tenho muitos comportamentos que parecem bobos, mas que são questões estruturais. Então, é um desafio: como que eu vou fazer para me colocar ou me educar para realmente ser um exemplo para o meu filho?”, questionou.