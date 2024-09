Nasce primeiro filho do sertanejo Benuto, dupla com Guilherme: ‘Amor e sensação inexplicáveis!’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2024 - 17:26 Para compartilhar:

Giuseppe chegou! Primogênito do sertanejo Benuto, que faz dupla com Guilherme, o menino veio ao mundo nesta sexta-feira, 13 de setembro, às 02h40, em Ribeirão Preto/SP.

Giuseppe Brigliador Artioli nasceu de parto normal, com 3.280Kg e 51cm de altura. Ele é fruto do casamento de 12 anos do cantor com Gabriela Brigliador.

A novidade foi contada nas redes sociais do papai coruja, que compartilhou cliques dos últimos momentos antes do parto, e dos primeiros registros do neném.

“Seja bem-vindo, meu amor GIUSEPPE!! Agradeço a Deus por esse filho maravilhoso, e realmente só sendo pai pra saber o que é esse amor e sensação inexplicáveis!”, escreveu o artista na legenda da publicação.

O nome escolhido foi inspirado no pai, Benevenuto, que é a versão erudita de “bem-vindo” e comum na Itália. Giuseppe é a forma italiana de José, que significa “aquele que acrescenta”.

“Com certeza o dia mais feliz de nossas vidas. O Giuseppe veio realmente pra somar, ele é a força e o elo da nossa união”, declarou o cantor, por meio de sua assessoria.

A equipe do artista informou, também, que a criança e a mamãe Gabriela passam bem.

