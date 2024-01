Nasce primeiro filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/01/2024 - 13:51 Para compartilhar:

Nasceu Benjamin, o primeiro filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato. A apresentadora deu à luz no dia 12 de janeiro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora ao Estadão nesta quarta-feira, 31.

O casal ainda não se pronunciou sobre o nascimento do primogênito nas redes sociais até o momento desta publicação. Antes, eles compartilhavam diversas fotos da gravidez.

A última no perfil de Pato, inclusive, foi tirada no Natal com a família

