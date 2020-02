Nasce primeiro filho de Pyong Lee, confinado no BBB 20

Sammy Lee, esposa de Pyong Lee, que está confinado no Big Brother Brasil 20 atualmente, deu à luz Jake nesse domingo (16), por volta das 11h30 e de parto normal. Esse é o primeiro filho do casal. Todas as informações foram divulgadas pelo colunista Leo Dias, do UOL.

Sammy ainda não quer mostrar o rosto do bebê, que veio ao mundo com 3.200 kg. Na última semana, em conversa com outros brothers no BBB, Pyong disse que fez um trato com a mulher de que ninguém conheceria Jake antes dele.

